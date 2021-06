De Nicola: “Insigne vuole essere il Totti del Napoli, negli anni è cambiato”

Il dott. De Nicola su Lorenzo Insigne

in diretta ai microfoni di Radio CRC è intervenuto l’ex medico sociale del Napoli Alfonso De Nicola, che ha parlato dell’evoluzione di Lorenzo Insigne e Jorginho. Ecco quanto dichiarato:

“E’ come se fossero altre persone: sono cresciuti tantissimo, non sono più loro. Sono veramente forti, ma quello che dà tanta qualità è proprio il regista. Jorginho è cresciuto moltissimo anche come persona e sono contento per lui. Lorenzo è diventato il vero leader della Nazionale e del Napoli: è giustissimo che sia così. Le immagini dei loro abbracci in campo fanno venire in mente tanti ricordi e qualche rimpianto? Ora il Napoli non potrebbe permettersi di averli entrambi in rosa, probabilmente. Rinnovo di Insigne? Spero che vada tutto bene, che giocatore e società raggiungano il loro obiettivo. L’aspetto fondamentale è che tutti siano soddisfatti. Il ragazzo deve stare bene, tranquillo e sereno, per dare al massimo. La società vuole che renda al meglio e, quindi, deve farlo stare sereno. Insigne vuole andare via da Napoli? Non credo, penso che voglia rimanere a Napoli a qualunque costo. Parliamo però di soldi, di situazioni economiche molto importanti, quindi è tutto più complesso. Insigne vuole fare Totti a Napoli. E fa bene”.

