Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Diario AS‘, la dirigenza dell’Atletico starebbe seguendo da vicino le prestazioni di Giovanni Di Lorenzo, profilo gradito da Diego Simeone, per far fronte all’addio di Kieran Trippier, passato al Newcastle a gennaio.