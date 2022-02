Polonia, dura presa di posizione contro la Russia. L’intenzione è di non giocare i playoff

La Polonia rifiuta di giocare i playoff contro la Russia

Nelle ultime ore c’è stata una dura presa di posizione della Polinia, che ha annunciato di non voler scendere in campo contro la Russia per i playoff mondiali. Cezary Kulesza, presidente della federazione polacca, ha diramato un comunicato tramite i canali social dove conferma la volontà di non disputare la gara. Ecco quanto riportato:

“Niente più parole, è tempo di agire! A causa dell’escalation delle ostilità della Russia nei confronti dell’Ucraina, la Nazionale della Polonia non ha intenzione di giocare la partita di spareggio Mondiale contro la Russia. Questa è l’unica decisione giusta. Siamo in trattative con le Federazioni di Svezia e Repubblica Ceca per presentare una posizione comune alla FIFA”.

