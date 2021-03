Dalla Spagna sicuri, Maksimovic ha un accordo con il West Ham

Dalla Spagna, Maksimovic andrà al West Ham

Come riportato dai colleghi di Todo Fichajes, Nikola Maksimovic avrebve un accordo per accasarsi al Wes Ham nella prossima stagione. Il difensore serbo è fortemente voluto dal tecnico degli hummers David Moyes, che l’avrebbe inserito in cima alla lista del mercato del club londinese.

