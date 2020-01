Damiani. ”Per Soumaré 50 milioni? Non mi risulta che il Napoli ha fatto tale offerta”

Damiani: Napoli – Soumaré è molto forte, ma dubito che una squadra italiana spenda 50 milioni per lui

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Oscar Damiani, intermediario Soumaré per parlare del suo assistito e del Napoli.

Queste le sue parole:

Su Soumaré

“Soumaré è molto forte, sul campo dimostra di essere un ragazzo di forza mentale ed atletica, ecco perché chiedono tanto. Non credo che nessuna squadra italiana spenderà 50 milioni per un ragazzo di 20 anni”.

Damiani su Soumaré al Napoli

”Non mi risulta che il Napoli ha fatto quest’offerta. Giuntoli è bravo, conosce i giocatori e lo considera un giocatore importante, ma per prenderlo ci vogliono 50 milioni. Top player di centrocampo? Scommetto sul valore del calciatore, ma inserirsi nel campionato italiano è molto difficile. Il Milan ha speso bei soldi per Leao e ancora non si è espresso, André Silva anche è stato un errore. Paquetà ha qualità importanti, ma non riesce ad esprimersi”.

Damiani su Ibrahimovic

”Giusto prendere Ibrahimovic? Ibra è un campione, di grande personalità, farà crescere chi gli sta accanto, se è determinate per il Milan è da vedere. E’ un investimento che lascia perplessi, ma Boban e Maldini sono più bravi di me, non me la sento di criticare’.

Su Mertens e su Soumaré al Napoli

De Laurentiis deve rinnovare Mertens? Sì, ha dato molto e può dare ancora. Offerto Soumaré al Napoli? No, ci pensa Giuntoli”. Conclude Damiani.

