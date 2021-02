D’Amico: “Il Napoli è da scudetto, a Gattuso interessa ottenere risultati”

Andrea D’Amico, intermediario di Victor Osimhen, ha parlato della situazione del Napoli e di Gattuso ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione di 1 Station Radio.

“Gattuso ieri ha esternato tutti i suoi pensieri, è istintivo ma anche intelligente. Voleva dare una scossa alla rosa e alla società. Non ha bisogni di certezze, non si fa condizionare dal rinnovo, gli interessa solo lavorare tranquillo e portare a casa risultati positivi. Il Napoli è a quota 37 punti e se vince la partita che deve recuperare va a soli 6 punti dalla prima classificata. È un anno particolare, ogni gara è a sé”

D’Amico spende qualche parola anche sull’Atalanta, prossima avversaria del Napoli:

“L’Atalanta ieri ha perso perché non era al massimo, anche se rappresenta la maggior parte delle volte il miglior calcio della Serie A. Ogni gara deve essere considerata una finale, così faceva Gattuso quando era un calciatore e così fa ora. Il Napoli ha una squadra competitiva e la posizione in classifica è in grado di far sognare i tifosi. Capisco le parole di Rino, poiché devono giocare la Coppa Italia e si sono anche qualificati per l’Europa League. In campionato la squadra è bella nonostante i periodi incerti. Riguardo gli ultimi giorni di mercato credo che qualcosa potrà accadere.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, agente Elmas: “Sta dimostrando quanto vale. Gattuso si fida di lui”

Scotto: “Per De Laurentiis Inzaghi è il profilo giusto per allenare il Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Papa istituisce la “Giornata mondiale dei nonni”