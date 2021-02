Scotto: “Per De Laurentiis Inzaghi è il profilo giusto per allenare il Napoli”

Secondo il giornalista Giovanni Scotto, Aurelio De Laurentiis vorrebbe che Simone Inzaghi diventasse l’allenatore del Napoli.

Il giornalista riporta la notizia sul suo profilo Twitter. Ecco quanto si legge:

“Aurelio De Laurentiis guarda con interesse alla situazione di Simone Inzaghi alla Lazio. Il rinnovo in biancoceleste non si sblocca e potrebbero partire contatti in questi giorni per la prossima stagione. Inzaghi è il profilo ideale che il presidente del Napoli cerca.”

