Napoli, agente Elmas: “Sta dimostrando quanto vale. Gattuso si fida di lui”

George Gardi, agente di Eljif Elmas, è intervenuto a “Si gonfia la rete”, trasmissione di Raffaele Auriemma in onda su Radio Marte.

L’agente di Elmas ha affermato che il centrocampista è attualmente contento dei risultati che sta ottenendo; qualche breve riferimento viene fatto anche al rapporto tra Elmas ed il tecnico Gattuso.

Ecco quanto ha detto:

“Mi fa piacere che Elmas è stato positivo nelle ultime due gare. Ha anche pensato che potrebbe arrivare in doppia cifra. Per il momento sta facendo vedere il suo potenziale. Lui è mezz’ala quindi si integra bene nel modulo che Gattuso ha scelto ieri. Ovviamente se gioca dal primo minuto è più facile notare le sue capacità. Gattuso e gli altri si fidano totalmente e questo lo incoraggia molto. L’ho sentito dopo la partita: non abbiamo parlato di ciò che sta accadendo tra Gattuso e De Laurentiis, ma del suo modo di giocare. Ora ci sono campionato e coppa ed inoltre lui scenderà in campo anche con la sua Nazionale per disputare gli Europei. Spero come lui che continuerà a giocare dall’inizio, così il profitto sarà maggiore. La posizione in campo è adatta a lui. Riguardo la dedica alla scomparsa del nonno: gli ha dedicato un gol appena ha potuto.”

