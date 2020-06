Daniel Boga, agente Boga: “Abbiamo molto apprezzato le parole di Giuntoli. Su Napoli-Juve…”

Daniel Boga, procuratore di Jeremie Boga, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Daniel Boga, procuratore di Jeremie Boga, giocatore che milita nelle fila del Sassuolo, obiettivo di mercato del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

Si ritorna in campo, finalmente “Jeremie è molto contento di ritornare in campo e di riprendere a giocare dopo questi mesi di stop. Vuole far bene con la sua squadra per raggiungere gli obiettivi del Sassuolo. Sarà interessante guardare le gare che mancano per completare la stagione”.

Come ha trascorso il periodo di quarantena? “Lui è stato a casa col papà, ha impegnato il suo tempo tenendosi in forma e facendo esercizi fisici. La presenza del papà è stata molto costruttiva per Jeremie”.

Stasera c’è la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juve? “Credo che Guarderà la gara di questa sera all’Olimpico. Non so per quale delle due farà il tifo, sono squadre importanti e di valore. Certamente si godrà lo spettacolo da spettatore”.

Ci sono state parole di elogio da parte del DS del Napoli Giuntoli per Jeremie “Gli sono arrivate, sono state parole di stima molto belle. E’ sempre bello quando le persone che lavorano nel mondo del calcio apprezzano il tuo operato e la tua professionalità”.

