La Gazzetta dello Sport – David è il primo nome per il dopo Osimhen

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul prossimo mercato del Napoli. Con moltissima probabilità Osimhen lascerà la casacca azzurra, e De Laurentiis è pronto a investire per un valido sostituto. Secondo le varie indiscrezioni, la lista del patron si sarebbe accorciata, e tra tutti, il più gettonato è David:

“Jonathan David rimane il prescelto per sostituire l’attaccante nigeriano, però bisogna fare attenzione alla concorrenza. De Laurentiis deve accelerare con il Lilla adesso, prima che sia troppo tardi. Per Gimenez il Feyenoord spara alto (60 milioni), e altri giocatori pronti a garantire 25 gol a stagione sembrano già fuori mercato per il Napoli” scrive la rosea.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

