La Gazzetta dello Sport – David sempre più vicino, Manna ha il sì del giocatore

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile approdo di Jonathan David al Napoli. Il giocatore è stato individuato come principale erede di Victor Osimhen. Manna, secondo quanto è stato rilasciato, avrebbe incontrato alcuni intermediari del giocatore, la scorsa settimana.

David ha già dato massima disponibilità per il trasferimento. Attualmente guadagna circa un milione più bonus. Il Napoli per conquistarlo è disposto a triplicare l’ingaggio, facendogli sottoscrivere un quinquennale, mantenendo una parte variabile legata sia ai traguardi collettivi sia al rendimento individuale. Le questioni contrattuali saranno affrontare più in là, come l’inserimento di una clausola rescissoria e i diritti d’immagine. Tuttavia, questi saranno aspetti da affrontare dopo.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

