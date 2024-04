Corriere dello Sport – Pioli è il profilo ideale per il Napoli: uno dei motivi è Raspadori

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Stefano Pioli. L’attuale allenatore del Milan piace per svariati motivi, a partire dal suo spirito di squadra, perché è capace di unire il gruppo. Ha vinto uno scudetto con i rossoneri, e neanche da favorito. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, sarebbe il profilo ideale nel nome della difesa a quattro, nel suo 4-2-3-1. Inoltre troverebbe molto più spazio anche Raspadori.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Biglietti Napoli-Roma in vendita domani: prezzi e info

Indiscrezione di mercato – Manna ha già incontrato l’ag. di David: trattativa al via, cifre e dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi