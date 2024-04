Corriere dello Sport – Il Napoli si prepara ai saluti: da Zielinski a Traorè

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle partenze in casa Napoli. Oltre a Zielinski, che lascerà Napoli per trasferirsi all’Inter, sarà un addio certo anche quello di Dendoncker. Traorè tornerà in Premier League, al Bournemouth.

Demme è dia un virtualmente un ex, mentre rimane in bilico la permanenza di Gollini. Il Napoli la scorsa estate ha rinnovato il prestito per un anno dall’Atalanta ma si è riservato il diritto di riscatto.

