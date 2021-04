De Giovanni: “Su Belotti rigore netto, spero ci sia trasparenza contro il Napoli”

De Giovanni sulla sfida tra Napoli e Juventus

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha parlato della prossima sfida tra Napoli e Juventus. Ecco quanto dichiarato:

“C’è stato un rigore incredibile su Belotti, impressionante che non si sia dato in Torino-Juve: io, però, mi pongo una domanda, nel senso non so dire quanto il calcio italiano possa permettersi una Juve fuori dalla Champions. La Juve ha situazione di bilancio clamorosamente in rosso, la situazione di CR7: spero che con il Napoli tutto si svolga alla luce del sole. Se solo il Napoli pareggi, la Juve se la vede brutta. Spero che quella col Torino sia una topica, altrimenti gli squilli sono molto brutti in vista di mercoledì. Chiave di mercoledì? Il Napoli può giocare con serenità: nelle corde più di Gattuso che del Napoli stesso. Perché il Napoli è teso a giocare, mentre il tecnico è più votato all’essere attendista. La Juve, se la aspetti, il gol te lo fa. Se il Napoli va in vantaggio, la Juve può sgretolarsi”.

