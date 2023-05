De Laurentiis intrigato da Luis Enrique, darebbe continuità al progetto tattico azzurro

De Laurentiis pensa a Luis Enrique per continuare il progetto tattico di Spalletti

De Laurentiis, visto l’ormai quasi certo divorzio da Luciano Spalletti, è alla ricerca di un nuovo allenatore che possa proseguire il progetto tattico basato sul 4-3-3 del tecnico toscano. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno tra questi c’è anche Luis Enrique, ex ct della Spagna che garantirebbe il proseguimento sia il proseguimento tattico ma anche un ulteriore internalizzazione del club azzurro. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“De Laurentiis apre ufficialmente la successione di Spalletti e pensa a Luis Enrique: con l’ex Ct della Spagna si andrebbe avanti con il 4-3-3. De Laurentiis ha idee che tiene per sé, le coltiva nel silenzio del proprio terrazzo che guarda i tetti di Roma e immagina l’orizzonte di Napoli. Luis Enrique è quel profilo internazionale che lo ha stuzzicato per un attimo pure un decennio fa, va di 4-3-3 come quella squadra che Spalletti ha reso meravigliosa e poi da Lucio a Lucho in fin dei conti è un attimo”.

