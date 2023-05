Corriere della Sera – Gasperini per il post-Spalletti: ma discontinuità tattica frena ADL.

Aurelio De Laurentiis è pronto a voltare pagina, e lo fa in primis andando alla ricerca di un allenatore che possa soddisfare le sue esigenze. Torna in voga il nome di Gian Piero Gasperini, per il quale il patron ha sempre avuto un debole. Questo è quanto riportato dal quotidiano: “La rosa del Napoli dovrà conservare il suo valore e se possibile aumentarlo: chi arriva dovrà mantenere uno schema di gioco e anche di approccio allo spogliatoio simile a quello visto negli ultimi due anni.

De Laurentiis ha una mente fervida: è innamorato delle sue idee e le persegue, gli piace Gasperini dell’Atalanta — gli aveva già offerto un contratto nel post Mazzarri, poi la trattativa naufragò — è stato inevitabile ripensare a lui. La scelta è stimolante ma segnerebbe una discontinuità tattica visto il credo dell’attuale allenatore bergamasco (dalla difesa a 3 in poi).”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli: Giuntoli e Spalletti in primo piano

Trattativa Giuntoli-Juventus: Allegri il bastone tra le ruote. Il retroscena

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 23 Maggio 2023 a cura di Artemis