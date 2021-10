Napoli-Meret: il portiere continua ad avere perplessità sul rinnovo

Il Corriere dello Sport riporta qualche perplessità do Alex Meret circa il suo rinnovo con il Napoli.

Alex Meret sta dimostrando tutto il suo talento nel Napoli, ma nonostante ciò sarebbe restio a rinnovare con il club azzurro. Il presunto motivo lo rivela il Corriere dello Sport.

“Dopo l’arrivo di Spalletti sembrava che la questione si fosse indirizzata completamente in un altro verso: è un ambizione realizzata a metà, in maniera direttamente proporzionale al numero delle presenze collezionate da lui e da Ospina. Alex domenica giocherà senza alcun dubbio, ma parallelamente continua a nutrire una serie di perplessità in merito al rinnovo del contratto in scadenza nel 2023: «Certo il dualismo non aiuta. Bisogna valutare il progetto e le prospettive future ». Parola del suo manager Pastorello. Mica un messaggero qualsiasi.”

