De Luca annuncia il coprifuoco, da venerdì alle 23: “Si chiude tutto in Campania”

Vincenzo De Luca presidente della Regione Campania sta lavorando per ulteriori misure di contenimento per l’emergenza Coronavirus. Come riportato da Il Mattino, lo stesso De Luca ha annunciato la partenza di quello che è stato definito un coprifuoco, dalle 23 di venerdì, come come già deciso anche per la Lombardia:

“Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco, il blocco di tutte le attività e della mobilità da questo fine settimana in poi. Volevamo partire dall’ultimo weekend di ottobre ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l’onda di contagio. Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto anche in Lombardia”.

