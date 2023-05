De Maggio: “De Laurentiis vuole Pafundi, il presidente colpito dal suo talento”

Valter De Maggio si sbilancia sull’interesse di De Laurentiis per Pafundi

Il giornalista Valter De Maggio, intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilanciato un indiscrezione secondo la quale De Laurentiis voglia provare a portare in maglia azzurra Simone Pafundi. Il presidente sarebbe rimasto molto colpito dal giovane talento in forza all’Udinese, tanto da diventare un suo obiettivo. Ecco quanto dichiarato:

“Aurelio De Laurentiis sembrerebbe deciso a prendere Simone Pafundi dell’Udinese, un altro grande talento che ha colpito non poco il numero uno del club partenopeo per il futuro del Napoli. Si stanno valutando varie ipotesi di mercato e l’Udinese è un club amico, staremo a vedere cosa accadrà”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Tournée Napoli: svelate le date ed il programma

Napoli, Osimhen avrebbe rifiutato il rinnovo: il retroscena

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico si lasciano