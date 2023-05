Tournée Napoli: svelate le date ed il programma

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è concentrato sulla tournée che il Napoli farà prossimamente in Corea del Sud.

Dal 6 all’11 giugno il Napoli sarà impegnato in una tournée in Corea del Sud. Il Corriere dello Sport ha di fatto riportato le date in cui il club di Luciano Spalletti avrà tale impegno.

Ecco le parole del noto quotidiano a riguardo:

“Il Napoli partirà per la tournée in Corea il 6 giugno, un giorno dopo la fine del campionato: il gruppo porterà lo scudetto a casa di Kim e poi rientrerà in Italia l’11, cinque giorni dopo, considerando che i giocatori convocati dovranno rispondere alla chiamata delle rispettive Nazionali.”

Fonte foto: Fickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli ci riprova per Frattesi, apertura per un trasferimento in azzurro

Napoli, nome nuovo per sostituire Kim: il classe 2001 dell’Ajax, i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 16 Maggio 2023 a cura di Artemis