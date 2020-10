De Siervo, Lega Serie A: “In questa situazione, il calcio deve fermarsi, campionato non falsato”

Luigi De Siervo della Lega Serie A sul caso Coronavirus

De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, è intervenuto in diretta al Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del Covid-19 ed il calcio. Ecco quanto ha dichiarato:

De Siervo:

“L’applicazione di un regolamento UEFA avrebbe sottovalutato possibili casi di un focolaio. Se più di 10 giocatori si ammalano in meno di una settimana allora il calcio deve fermarsi. Siamo andati oltre il Comitato Tecnico Scientifico con la prudenza. Il campionato non è assolutamente falsato, dobbiamo imparare a convivere con il virus. Dobbiamo darci delle regole e rispettarle. Il calcio non è un mondo privilegiato, siamo esposti a maggiori rischi e quindi ci sono maggiori controlli. Diamo l’esempio nel controllare tesserati e tutti, rispettiamo le regole del CTS. Non possiamo sapere cosa è accaduto nel mondo Genoa, mi auguro che siano state rispettate tutte le procedure. Ci auguriamo che vengano giocate sempre tutte le partite e che non ci siano rinvii come per Genoa-Torino”.

