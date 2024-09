Radio Kiss Kiss Napoli – Paolo Del Genio: “Ci sta la mezz’ora di sofferenza, partite facili in Italia non ce ne sono”

Le parole di Paolo Del Genio, in diretta radio, dopo la vittoria del Napoli contro il Cagliari: “Ci sta anche la mezz’ora di sofferenza. Partite facili in Italia non ce ne sono. Il Napoli deve migliorare, ma pure le altre non mi pare stanno volando, vedete la Juve ad Empoli per poco perdeva nel finale, la Roma non ne ha ancora vinta una ecc. Il Napoli ha rischiato, ma poi ha chiuso senza patemi finali, e se beccava gol poteva comunque avere il tempo per rimediare. La Roma invece ha beccato gol al 95esimo“.

