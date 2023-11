Del Genio: “Oggi Mazzarri può fare una mossa tattica coraggiosa: vi dico”

Del Genio su Mazzarri e la sfida contro l’Atalanta

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, ha parlato di Mazzarri e della sfida contro l’Atalanta nel corso di ‘Radio Goal’. Di seguito le sue parole

Del Genio:

“Mi è piaciuta la conferenza di ieri, Mazzari mi è apparso concentrato e determinato a fare grandi cose. Tatticamente si è detto poco, giustamente Mazzarri si prende un po’ di tempo per capire cosa si può fare. Viaggiando sulla stessa lunghezza d’onda di Spalletti, come ha detto lui, vuole fare cose simili però poi ci metterà sicuramente qualcosa di suo. Era impossibile avventurarsi in meandri tecno-tattici avendo allenato alcuni giocatori per massimo tre giorni. Oggi il risultato, così come la prestazione, sono importantissimi. Dal punto di vista tattico aspettiamoci cose significative, ma non tutto, sarebbe impossibile pretendere tutto oggi.

Spesso Mazzarri ha già utilizzato, anche a Napoli, il 4-3-3? Ovviamente qualche volta si era sotto e toglieva un difensore, ricordo che alle volte metteva anche l’attaccante. Lui ha parlato del centrocampista, ma quando stai perdendo molte volte togli un centrale, non è nulla di particolare. A inizio partita non è mai partito col 4-3-3 a Napoli, questo dobbiamo ricordarlo bene.

Cosa mi aspetto da Atalanta-Napoli? Dobbiamo vedere con attenzione cosa farà il Napoli. Per quanto riguarda l’Atalanta già sappiamo quello che fa: ti viene a prendere a uomo a tutto campo, conosciamo benissimo le idee di Gasperini. Bisogna vedere il Napoli con quale moneta ripaga l’atteggiamento dell’Atalanta, se è uguale o un pizzico più prudente. Se va a prendere i tre difensori centrali con i nostri tre attaccanti e alza i due esterni bassi sui loro quinti per una pressione uomo su uomo o aspetta con la linea bassa e fa scendere di posizione i due esterni attaccanti esterni sui loro quinti, alzando una mezzala per andare tre contro due per poi non avere il rischio della parità numerica dietro. Vediamo se questa mossa coraggiosa Mazzarri crede si possa fare già oggi.

Percentuale tra contenti e scontenti della scelta Mazzarri? Dopo quasi due settimane di filo diretto e tanti messaggi, posso dire che c’è una percentuale favorevole al ritorno di Mazzarri. Sono più i contenti che gli scontenti, in questo momento stiamo viaggiando su un 75% a 25%. Molti si sono sentiti liberati da Garcia, nel quale la maggior parte non aveva più fiducia. Credo che chiunque veniva c’era poi un moto di speranza che scattava in tutti i tifosi, perché la situazione col tecnico francese sembrava davvero irrisolvibile. E poi c’è anche da dire che Mazzarri a Napoli è ben voluto perché ha fatto molto bene, anche se è passato tanto tempo il ricordo è bello”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – Formazioni Atalanta-Napoli, le ultimissime: novità su Osimhen

Tacchinardi su Juve-Inter: “Sconfitta per entrambe non cambia nulla: per il Napoli è crisi”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”