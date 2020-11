Del Genio, Napoli: “Var? Il rigore su Osimhen era netto, sembra ci stiano prendendo in giro”

I continui errori arbitrali contro il Napoli fanno tornare alla mente brutti ricordi

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto durante la trasmissione Tutto Napoli, in onda su Tele A. Nel suo intervento ha parlato del calcio di rigore negato al Napoli per fallo su Osimhen nella partita Bologna-Napoli.

Queste le sue dichiarazioni:

“Mi insospettisco quando sento complicazioni su cosa possono o non possono fare quando rivedono al VAR. C’è la sensazione di una presa in giro. Al VAR va corretto tutto ciò che l’arbitro non vede correttamente, ed è chiaro che Osimhen commette quel fallo di mano perché viene trattenuto ed il fallo è la prima cosa. C’era rigore prima del tocco di mano. Tutto il resto è un utilizzo contorto che genera polemiche, per fortuna non ci ha tolto punti altrimenti staremmo qui a farne polemiche. Non ci sono comunque buone sensazioni. Non conosco il futuro, ma conosco il passato ed uno non l’abbiamo vinto per questo motivo“.

Nella scorsa stagione gli azzurri hanno subito una pesantissima penalizzazione a causa dei numerosissimi errori arbitrali a sfavore.

