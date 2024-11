Radio Kiss Kiss Napoli – Del Genio: “Neres? Dietro due azzurri, ma per me è migliore in una cosa”

Le parole del giornalista Paolo Del Genio, in diretta radio, prima della gara contro la Roma: “Politano alto con l’Inter? Sì, io ero tra i pochi a dire che quella mossa non portava molto perché alcuni gol li prendevi lo stesso e perdevi molto offensivamente. Molti elogiavano quella mossa.

Non penso si possa tornare indietro, Conte è intelligente e non credo torni ad una mossa dopo averne fatta un’altra andata bene contro una grande squadra come l’Inter. Neres? In questo momento è dietro Politano e Ngonge per il lavoro difensivo ma va messo nel computo anche la qualità offensiva e Neres forse è il migliore in quello”.

