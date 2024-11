Tele A – Sosa: “Il calcio è uno sport di contatti, ma alcuni giocatori rotolano aspettando il Var”

Roberto ‘Pampa’ Sosa, è intervenuto in diretta durante la trasmissione A Tutto Napoli: “Il calcio è un gioco e uno sport di contatti: ci sono contatti a metà campo, dentro l’area, anche fuori dal campo eventualmente. Se cambierà il metro dopo lo sfogo di Conte?

Ci saranno secondo me ancora questi rigorini, perché la classe arbitrale è in difficoltà e perché anche i calciatori se ne approfittano, lo dico da ex calciatore. Anguissa cerca di difendere il pallone, Dumfries percepisce che la gamba di Anguissa sta andando a coprire il pallone e lui mette la gamba. E se fischiano fallo in attacco non ti ammoniscono per simulazione. Quante simulazioni ci sono di giocatori che rotolano aspettando l’intervento del Var? Il var eventualmente dice di no e però non vengono ammoniti per simulazione“.

