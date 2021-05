Del Genio: “Per il gol preso non meriteremmo neanche l’Europa League, squalificateci!”

Il giornalista Paolo Del Genio, nel corso di A Tutto Napoli in onda su Tele A, ha commentato il deludente risultato in casa Napoli contro il Verona.

Del Genio irritato dalla scarsa prestazione del Napoli commenta così.

“Io non mi sono mai fidato di questa squadra e col senno di poi deduco di aver fatto bene; ma forse è arrivato il momento di capire che più di tanto non si può spingere. Gattuso è un buon allenatore, ma quando la squadra è andata in confusione lui ha alimentato la cosa. Non ho mai visto mosse rassicuranti da parte sua nei confronti della squadra, i cambi nel finale sono stati confusionari. Le mosse sbagliate hanno definitivamente affossato la squadra, c’era Fabian da solo con in Insigne e Politano mezzali, un grande errore. Il Verona poteva vincerla facile. Prima che venisse fatto rivedere il gol subito, piazziamo il bollino rosso perché è osceno. Bakayoko marca l’arbitro nell’azione, davanti ai difensori ci sono addirittura 30 metri, una prateria. La difesa non ha alcun addestramento sarriano, la squadra è completamente spaccata ed Hysaj non deve accentrarsi poi e dopo essere tagliato fuori. Prendendo un gol del genere, non ci devono dare neanche l’Europa League, piuttosto squalificateci!”.

