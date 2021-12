Del Genio: “Sorpreso da tre azzurri, Atalanta è da Scudetto”

Paolo Del Genio commenta la sconfitta contro l’Atalanta

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta ai microfoni di Tele A, dove ha commentato la sconfitta del Napoli contro l’Atalanta. Ecco quanto dichiarato:

“Mi è capitato di criticare anche alcune vittorie del Napoli, intendo le prestazioni chiaramente, ma stasera la squadra di Spalletti nonostante tanti titolari assenti ha offerto davvero un’ottima prestazione contro una squadra fortissima. L’Atalanta è in forma, non era semplice affrontarla e lo sapevamo. E sono sorpreso da alcuni elementi come Malcuit, Juan Jesus e Ounas. E questo significa che possono giocare di più e anche io che sono scettico dico che a quel punto potremmo anche dire che al completo il Napoli la può giocare. Sempre se non ci sarà una schiacciasassi. L’Atalanta è una squadra che può e deve puntare allo scudetto per l’organico, visto che ha doppie scelte in ogni ruolo. Prendete Muriel, è entrato solo alla fine, ma anche gente come Pasalic e Ilicic”.

