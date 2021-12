Napoli-Atalanta, i quotidiani bocciano Petagna. Pioggia di insufficienze per l’attaccante

Napoli-Atalanta, Petagna bocciato

Andrea Petagna, secondo alcuni quotidiani, è risultato essere il peggiore in campo nella sfida contro l’Atalanta. L’attaccante azzurro non ha fornito una delle sue migliori prove, ecco cosa hanno detto di lui oggi:

La Gazzetta dello Sport 5: “Subentra nel finale. Avrebbe energie fresche che non fa valere. Troppo frenato e non sfrutta l’ultima chance che potrebbe dare il pari: la zampata non è da bomber che ha un conto aperto con l’Atalanta”.

Corriere dello Sport 5,5: “Costruisce il gioco del possibile pareggio al 93’ ma poi spara in curva il gol dell’ex. Ahilui”.

Il Mattino 5: “Si piazza prima punta e non ne prende e non ne vede una. Scatta ma Demiral è lì che lo prende e lo mette quasi sempre al suo posto. Poi ha l’occasione del 3-3, clamorosa, pulita in pieno recupero e quando si sbagliano palle-gol come quella che spara alle stelle non può che battersi il petto e fare mea culpa”.

