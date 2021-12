Napoli, Mertens: “Mi piace giocare qui, spero di restare ma decide il club”

Napoli, le parole di Dries Mertens

L’attaccante del Napoli Dries Mertens, al termine della sfida contro l’Atalanta, ha parlato della situazione legata al suo contratto in scadenza ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto dichiarato:

“E’ sempre bello giocare qua, è stato un anno duro. Stiamo facendo bene, peccato per gli infortuni ma dobbiamo continuare con chi c’è e gli altri torneranno. Abbiamo preso giocatori forti che possono fare la differenza, anche chi è rimasto fa bene, i giovani che hanno avuto chance stasera hanno fatto bene. Il rinnovo? Mi piace giocare qua, speriamo, se poi non si fa, stringo la mano e ringrazio. Io sono onorato di stare qua, un giorno finirà, speriamo il più tardi possibile. Prima o poi dovrò lasciare il posto agli altri, ci sono tanti giocatori forti. Opzione per il rinnovo? E’ a favore del Napoli, ma vediamo, io spero di sì, poi vediamo.”

