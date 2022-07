Deulofeu-Napoli: si complica la pista, ora c’è la concorrenza del Betis

Gli azzurri temporeggiano e ora si fanno avanti altri club

Non solo Napoli, su Gerard Deulofeu ci sarebbe anche l’interesse del Betis. Il quotidiano “Messaggero Veneto” parla di un summit tra il club spagnolo e il procuratore del giocatore. Dalla Sagna avrebbero offerto 15 milioni di euro per il 75% del cartellino, il Betis ora è soluzione da prendere in considerazione e la pista Napoli si raffredda sempre di più.

