Di Bello poco lucido: non vede il rigore clamoroso a favore del Napoli

Corriere dello Sport – Di Bello poco lucido: ci mette troppo a determinare un rigore clamoroso a favore del Napoli.

Di Bello non supera l’esame di Atalanta-Napoli: poco lucido non concede subito un rigore clamoroso per il Napoli. Mertens solo a tu per tu con Musso viene travolto dal portiere nerazzurro, che in uscita lo travolge senza toccare il pallone, poiché spazzato via dallo stesso attaccante partenopeo. Aureliano al VAR richiama l’arbitro, che dopo un’accurata revisione, ci mette troppo a determinare il rigore.

