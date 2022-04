Lobotka essenziale, determinante nella sfida contro l’Atalanta

La Gazzetta dello Sport – Lobotka essenziale, ha determinato l’esito del match contro l’Atalanta.

Lobotka sempre più essenziale per Luciano Spalletti, ha determinato l’esito del match contro l’Atalanta:

“Lo slovacco è stato il migliore, dà luce e dinamica differenti nello sviluppo del gioco. E in questa occasione era particolarmente importante visto che al Napoli mancava Di Lorenzo, una delle più importanti uscite dal basso degli azzurri.

Di fatto il tecnico di Certaldo ha trovato il suo nuovo Pizarro, forse anche meglio. E a questo punto si ripensa alla partita d’andata col Napoli in vantaggio 2-1 dopo un’ora di gioco al Maradona, e l’Atalanta che sfrutta l’infortunio dello slovacco per prendere il comando delle operazioni in mezzo al campo e ribaltare la partita. “Ma lì sono stati bravi loro» taglia corto l’allenatore, che tiene alta la tensione e guarda indietro ma con altro spirito: “Non bisogna abbassare la guardia. È vero che ci siamo stabilizzati sulle prestazioni, però poi bruciano ancora molto alcune sconfitte in casa, dobbiamo ricordarcele”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Atalanta-Napoli: vergognosi cori razzisti nei confronti di Koulibaly a fine partita

Criscitiello: “L’immagine di una città in festa, come Napoli, farebbe sicuramente bene a tutto il paese”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Così il governo prova a rimpiazzare le forniture di gas russo