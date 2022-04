La Gazzetta dello Sport – La sfida di Verona ha cambiato le sorti del Napoli: consapevolezza e non solo palleggio.

La sfida contro il Verona, che ha visto i partenopei uscirne vittoriosi, è stata la sfida chiave per far emergere le doti della squadra:

“Dopo il k.o. col Milan il Napoli poteva accontentarsi di un posto al sole della Champions, lasciando perdere le velleità di scudetto. Invece proprio in Veneto la squadra ha preso consapevolezza che non si vive (e vince) di solo palleggio.

E a volte conquistare una partita sporca o in contropiede dà più soddisfazione. Quella vittoria tatticamente e strategicamente è stata propedeutica per questa di Bergamo. E poi c’è quel gol del 3-1, da applausi. Tre passaggi – da Koulibaly ad Elmas, passando per la sgasata di Lozano – ed è gol, partita e Champions”.

