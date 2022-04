Jacobelli: “Daspo a vita per i subumani razzisti che hanno insultato Koulibaly”

Tuttosport – Xavier Jacobelli interviene in merito ai cori razzisti rivolti a Koulibaly: “Un assembramento di subumani ha insultato Koulibaly, daspo a vita!“.

Il direttore Xavier Jacobelli ha commentato così la vicenda razzista, che ha visto ancora una volta coinvolto Koulibaly, vittima di beceri cori:

“Il campionato è bellissimo. Dopo due anni, gli impianti hanno riaperto al massimo della capienza, la lotta al vertice è sempre più appassionante. Eppure, ancora una volta ci sono razzisti infami che continuano a imbrattare il nostro calcio, impermeabili a ogni pulsione dell’anima. Come se nulla fosse successo attorno a loro; come se anche nel nostro Paese non ci fossero state le decine di migliaia di vittime della pandemia; come se non ci riempissero di orrore le tremende cronache di queste ore sul massacro di Bucha, perpetrato dalla barbarie russa.

A Bergamo, città martire del Covid, oggi in prima linea nell’aiuto ai profughi ucraini, un assembramento di subumani ha insultato Kalidou Koulibaly, bersaglio di ululati e insulti della peggior risma, al termine della partita vinta dal Napoli. Che non giocava a Genova, dove, tuttavia, ancora una volta Napoli è stata bersagliata da cori beceri e incivili, come quelli intonati da un gruppo di ultrà romanisti”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Atalanta-Napoli: vergognosi cori razzisti nei confronti di Koulibaly a fine partita

Criscitiello: “L’immagine di una città in festa, come Napoli, farebbe sicuramente bene a tutto il paese”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Così il governo prova a rimpiazzare le forniture di gas russo