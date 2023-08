Corriere dello Sport – Di Bello, voti altissimi dopo Juve-Bologna: un 8,60 inspiegabile come il suo errore.

L’edizione odierna del quotidiano, è tornata a parlare della vicenda arbitrale in Juventus–Bologna con Marco Di Bello: “Altro discorso, poi, è capire il metro di giudizio dell’osservatore (sempre presente per valutare la partita dell’arbitro) che avrebbe dato a Di Bello 8,60, quindi quasi il massimo. Inspiegabile come l’errore dell’arbitro“.

Fonte foto: FLICKR.COM

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ghoulam riparte dall’Hatayspor

Garcia su Natan: “Con lui abbiamo fatto un grande acquisto, lo faremo crescere tanto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”