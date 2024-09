Sky Sport – Di Canio: “Lukaku rende solo con Conte. Negli ultimi anni non lo ha voluto nessuno”

L’ex calciatore, Paolo Di Canio, ha commentato la partita di Romelu Lukaku nel post-gara: “Lukaku fa assist e gol a porta vuota e vinci 4-0. Prestazione però in termini tecnici da 3 se lo valutate forte forte come dite.

Conte lo fa rendere lui, negli ultimi tre-quattro anni non l’ha voluto nessuno o forse sono matti al Chelsea o al Bayern che spende 100 milioni per altri e non per lui che potevano avere gratis. Con Conte va benissimo, anche con questa condizione fa 16-18 gol. Bisogna vedere cosa sposta, alla Roma zero, sempre sesto posto. Al Napoli sposterà, può essere importante allenandosi settimanalmente mentre la Champions sarà pesante“.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cagliari-Napoli, Nicola: “Risultato bugiardo, per oltre un’ora siamo stati in partita

Meret: “Gara difficile, ma siamo stati bravi a reggere l’urto del Cagliari”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi