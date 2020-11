Di Fusco, Napoli: “Se la Juve conta 38 scudetti gli azzurri allora ne possono dichiarare 3”

L’ex azzurro parla del momento del Napoli, soffermandosi anche su Gattuso e La Juventus

Raffele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC durate le trasmissione “Sogno nel Cuore”. L’ex azzurro ha parlato del Napoli, di Gattuso e della situazione Juve-Napoli.

Ecco le sue parole:

“Purtroppo per vincere i campionati bisogna scontrarsi con i poteri forti. Agnelli dice che la Juve rispetta le regole. Eppure i bianconeri espongono 38 scudetti senza che Figc e Lega dicano una parola. A questo punto, visto che tre anni fa al Napoli è stato scippato uno scudetto, possiamo dire che gli azzurri in bacheca contano tre campionati vinti. Gattuso? Ha già permesso al Napoli di vincere un titolo, ovvero la Coppa Italia dell’anno scorso. Può e deve migliorare, ma finora il lavoro svolto sulla panchina del Napoli è stato molto apprezzabile, ma non sono d’accordo con la gestione di Meret. Non capisco come mai un portiere pagato così tanto e soprattutto in possesso delle qualità adatte per giocare titolare nel Napoli venga impiegato così poco mi viene da pensare che la società ha sbagliato investimento. Tuttavia reputo Meret uno dei migliori talenti italiani. Però la rotazione decisa da Gattuso lo sta penalizzando. Meret torna in panchina anche dopo una prestazione straordinaria. Non è così che si fa. Insigne? E’ l’anima del Napoli, il capitano non si discute. Nel suo ruolo è il migliore in Italia”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Maietta, Coni: “Entro Natale la sentenza, non posso esprimere giudizi”

Azzi: “Dal focolaio Genoa è iniziato tutto, nessuno ha mai indagato”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Federica Pellegrini: “Voglio un figlio, aspetto la decisione sulle Olimpiadi”