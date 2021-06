Di Lorenzo: “In Nazionale per merito del Napoli, contento di rappresentarlo”

Di Lorenzo in conferenza stampa da Coverciano

Giovanni Di Lorenzo terzino destro della Nazionale italiana e del Napoli, in conferenza stampa dal Centro Tecnico di Coverciano.

Coverciano, Di Lorenzo:

“Ansia? Direi di no. E’ una partita di calcio, adesso inizia il bello, iniziano le gare da dentro o fuori. C’è la giusta tensione, c’è la concentrazione per affrontare questa partita. Ci stiamo preparando bene. C’è atmosfera, sempre, bellissima.

Napoli in azzurro? Siamo in tre, più qualche ex. Se sono qui, è merito del Napoli, dei miei compagni. Mi porto dietro questo apporto ricevuto. Sono contento di rappresentare il Napoli qui.

Carriera? In questi anni è cambiato tanto, tutto. Mi sono ritrovato senza squadra poi sono stato bravo a non mollare, a crederci sempre, a fare tanti sacrifici. Adesso mi sto godendo questa esperienza. Ci sono stati tanti passaggi importanti in questi cinque anni, ho trovato club che mi hanno fatto crescere. Me la sto godendo alla grande, mi godo l’esperienza dando tutto me stesso.

Il mio ruolo? Quando vengo chiamato in causa cerco di fare il meglio. La concorrenza è tanta, cerco di mettere in difficoltà il mister per schierarmi. Chiunque giochi si trova alla grande in questa squadra.

Sono rapido? I dati lo dimostrano. Anche io non pensavo, non ci faccio molto caso. Però è una cosa che mi fa piacere: Spinazzola è velocissimo, sono contento di essere tra i primi.

Sognavo la nazionale? Ci speravo, ho sempre continuato a lavorare. Questi sacrifici mi hanno portato fino a qui, a essere in questo gruppo. Sono contento del mio percorso. Devo continuare, non è un punto di arrivo ma di partenza. E’ difficile arrivarci ma ancor di più restare e sta a me impormi nel mio club per restare in Nazionale.

Napoli? Ci sono da due anni ma la gente mi ha preso subito in simpatia, mi trovo benissimo, io e la mia famiglia. Stiamo molto bene a Napoli: sono calorosi i tifosi.

Il colore azzurro? Mia figlia si chiama Azzurra. L’azzurro è stato un colore che tra Empoli, Napoli, l’Italia, mi ha contraddistinto”