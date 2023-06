Di Lorenzo, l’agente: “Giovanni pronto a restare a vita, Garcia allenatore esperto”

L’agente di Giovanni di Lorenzo conferma le intenzioni del capitano azzurro

In diretta ai microfoni di Si Gonfia la Rete è intervenuto Mario Giuffredi, agente del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, che ha confermato l’intenzione del suo assistito a restare all’ombra del Vesuvio. Ecco quanto dichiarato:

“Vuole legarsi al Napoli a vita proprio perché abbiamo tutti la convinzione che determinate bandiere possano esistere, nelle prossime settimane ci incontreremo col club e ne parleremo. Garcia è un allenatore di grande esperienza e sono sottovalutati i suoi risultati. Non bisogna essere superficiali guardando che ha allenato in Arabia Saudita negli ultimi anni. Ha delle qualità importantissime e ha fatto risultati nella sua carriera. Ripetere quello che ha fatto Spalletti sarà cosa difficile, come lo sarebbe stato per chiunque”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

