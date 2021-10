Di Marzio: “Mourinho e Spalletti sono due grandi leader”

Gianni Di Marzio scalda gli animi in vista del prossimo match tra Roma e Napoli: “Mourinho vero leader, ha inciso sulla squadra come Spalletti a Napoli”.

Nel pomeriggio di ieri, mister Gianni Di Marzio, ha preso parte alla trasmissione di TMW Radio per parlare dei temi scottanti della Serie A: “Mourinho ha dimostrato di essere un vero leader. Ha inciso sulla squadra come sta facendo Spalletti a Napoli. Sicuramente il Napoli a Roma non farà una partita difensiva. Osimhen è in piena forma, si sente leader della squadra e con degli spazi può fare molto male. Sarà una bella partita e può incidere sugli equilibri del campionato“.

