Dionisi (all. Sassuolo): “Berardi non partirà per Napoli”

Berardi non sarà in campo contro il Napoli. Ad annunciarlo il tecnico Dionisi nel corso della conferenza stampa

Il calciatore più rappresentativo del Sassuolo non sarà in campo domani al Maradona. La notizia è ufficiale e l’ha dato lo stesso tecnico dei neroverdi, Alessio Dionisi, nel corso della conferenza stampa. Ecco quanto dichiarato dall’allenatore: “Berardi si è allenato con la squadra, ma abbiamo preferito non portarlo con noi a Napoli. Sarà sicuramente disponibile per la prossima gara”.

