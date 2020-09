Douglas Costa verso la Cina, la Juve pensa di nuovo a Chiesa

Douglas Costa vicino al Guangzhou di Cannavaro. La Juve pensa a Chiesa per sostituirlo

Douglas Costa è vicino al trasferimento al club cinese di Cannavaro. La Juventus cerca il sostituto del brasiliano e prova a beffare il Milan per l’esterno della Fiorentina, Federico Chiesa.

La Juventus ha diversi giocatori in uscita, tra questi Douglas Costa. Stando alle indiscrezioni di ‘Calciomercato.it’, sull’esterno brasiliano si registra l’interesse dei cinesi del Guangzhou allenati dall’ex difensore bianconero – e della Nazionale – Fabio Cannavaro. Il club presieduto da Andrea Agnelli valuta il classe ’90 sui 30 milioni di euro, ma probabilmente darebbe l’ok alla sua partenza anche per una cifra inferiore. Douglas Costa vanta estimatori pure in Premier League, una sua cessione potrebbe riaprire la posta che conduce a Chiesa, diventato ora obiettivo concreto del Milan. I bianconeri continuano anche la ricerca del numero 9, con Dzeko e Suarez in cima ai desideri di Andrea Pirlo, che ieri, dopo la vittoria in amichevole, si è lamentato delle tempistiche per l’acquisto del centravanti.

