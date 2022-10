Ds Cremonese: “Volevamo trattenere Gaetano ma è tornato Napoli”

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto sulla sfida contro il Napoli e sull’attaccante Gianluca Gaetano.

Il direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta ha parlato del Napoli e di Gianluca Gaetano ai microfoni di “Radio Goal”, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli.

“Affrontiamo una squadra fortissimo che ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto alle altre. I nostri principi non cambiano. Dobbiamo considerare la classifica e con ciò rendere impossibile la vita degli avversari. Per quanto riguarda Gaetano alla fine del campionato scorso volevamo restasse con noi ma tutti i giovani hanno disputato un’ottim stagione, quindi sono poi tornati alle loro squadre.”

