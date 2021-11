Dubbi di formazione: Demme non al top, le soluzioni di Spalletti

Dubbi di formazione, le condizioni fisiche di Diego Demme non sono al top. Ecco le soluzioni di Spalletti.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Diego Demme guarito dal Covid-19, non sarebbe ancora al top come condizione fisica. I dubbi di formazione per Spalletti non mancano. Insigne e Fabian hanno ricominciato ad allenarsi in gruppo e dovrebbero essere presenti, ma al fianco dello spagnolo potrebbe esserci Zielinski, mentre Elmas sembra favorito su Lobotka e se lo slovacco la spunterà giocherà davanti alla difesa con Fabian mezzala.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ounas è pronto per il Sassuolo. Possibile il rientro di Politano

Napoli-Lazio, Spalletti potrà contare su Insigne. Tre i dubbi di formazione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: record di vittime in Corea del Sud, previste nuove misure