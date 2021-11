Manolas sempre più vicino all’Olympiakos, spunta il nome del sostituto

Kostas Manolas sempre più vicino al ritorno in Grecia, l’Olympiakos fa sul serio. Napoli a lavoro per il sostituto: Federico Gatti classe ’98.

L’edizione di Tuttosport conferma il corteggiamento da parte dell’Olympiakos per Koastas Manolas. Il difensore già a gennaio potrebbe fare ritorno in Grecia, in quanto già da questa estate la sua posizione era ben chiara. Il Napoli, dal canto suo, non farà sconti data la scadenza di contratto nel 2024. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, i partenopei hanno un asso nella manica. Cristiano Giuntoli avrebbe già trovato il sostituto: il classe ’98 del Frosinone, Federico Gatti.

