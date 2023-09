Corriere dello Sport – Dubbio in difesa, ballottaggio fra Ostigard e Juan Jesus.

L’edizione odierna del quotidiano, ha confermato la titolarità di Mario Rui, ma non solo, perché Rudi Garcia a Genova potrebbe proporre ulteriori novità in campo. Matteo Politano è out, e a spingere per la titolarità ci pensa Elmas, che vorrebbe un’occasione per dimostrare il suo vero valore al tecnico. A fargli concorrenza, però, c’è Lindstrom anche se l’allenatore potrebbe optare per una scelta “più certa e rapida”.

Un altro dubbio che tormenta è in difesa. È in corso il ballottaggio fra Ostigard e Juan Jesus, con il norvegese che si è scaldato 180′ con la propria nazionale.

