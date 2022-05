Duello tra Inter, Napoli e Milan per Asllani

Il talento dell’Empoli piace molto al Napoli

Alfredo Pedullà, giornalista ha fatto il punto della situazione sul suo sito personale. Ecco quanto dichiarato:

“Asllani piace molto al Napoli e anche all’Inter: agli azzurri per una inevitabile rivisitazione in mezzo al campo, ai nerazzurri come vice Brozovic. Occhio al particolare: a 20 anni il ragazzo ha voglia soprattutto di giocare, passaggio imprescindibile. Possono emergere altre pretendenti, anche all’estero, oggi la situazione è questa. Milan, Napoli e Inter sono club che hanno ottimi rapporti fa sempre con l’Empoli. La valutazione? Un mese e mezzo fa era di 10 milioni più bonus, sicuramente crescerà.Il Milan si è mosso prima degli altri, direttamente con Maldini, lo prenderebbe subito e lo lascerebbe per un’altra stagione a Empoli. Questa situazione può anche fare la differenza, ma intanto il Milan ha dato la precedenza alla volata scudetto e alla svolta societaria”.