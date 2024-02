La Gazzetta dello Sport – Kvaratskhelia è la priorità estiva: ADL pensa al rinnovo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Khvicha Kvaratskhelia, evidenziando l’importanza del giocatore e il suo futuro in azzurro. Secondo le indiscrezioni, Aurelio De Laurentiis sa benissimo che nei prossimi mesi sarà necessario riaprire il discorso inerente al rinnovo, consapevole anche di dover alzare il suo ingaggio. L’entourage del giocatore è ancora in attesa di una chiamata per decidere sul da farsi. Intanto la stella del Napoli passerà da 1,4 milioni ad almeno 3 milioni a salire annuali. Manca poco per riaprire i discorsi, sperando di arrivare quanto prima a una fumata bianca questa estate.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

