Repubblica – È arrivato il momento di Natan: potrebbe esordire a Braga dal 1′.

L’edizione odierna del quotidiano si è soffermata sull’utilizzo di Natan, da parte di Rudi Garcia. Il tecnico potrebbe finalmente decidere di impiegare il difensore dal primo minuto contro il Braga, nella sfida di Champions League.

“E’ arrivato il momento di Natan per il Napoli. Nelle prossime ore gli azzurri voleranno in Portogallo, dove la squadra di Rudi Garcia affronterà il Braga nell’esordio di Champions League. C’è l’allenatore francese che è pronto a fare 4 cambi e rilanciare tra i titolari Rrahmani, Olivera e Politano, ma soprattutto dare l’occasione a Natan di fare il suo esordio, proprio in Champions League”.

Fonte foto: Flickr.com

